Son Mühür- Yılbaşından bu yana sergilediği performansla dünya borsalarından pozitif anlamda ayrışan Borsa İstanbul'un yeni yılın ilk gününden itibaren getirisi yüzde 12.49'u buldu.

Ocak ayını verimli geçiren BIST 100 endeksi, en düşük 12.228,02 puanı ve en yüksek 12.668,52 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,83 üzerinde 12.668,52 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 1.23, spor endeksinin yüzde 2 değer kaybettiği haftada en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile ticaret sektörü oldu.



Jeopolitik riskler altına yarıyor...



Rusya ve Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın devam ettiği süreçte önce Venezuela ardından Grönland ve İran krizleri yatırımcıları güvenli liman olarak tanımlanan altına yönlendirmeye devam ediyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,80 artışla 6 bin 220 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 yükselişle 44 bin 930 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 423 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,81 artarak 10 bin 960 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 43,2490 liraya çıkarken, avro yatay seyirle 50,2740 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56, emeklilik fonları yüzde 2,06 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4 ile "borsa yatırım" fonları oldu.