Son Mühür- 1997 yılında Caffe Nero’yu kuran ve şirketin çoğunluk hissedarı olan Gerry Ford, markanın rakiplerine kıyasla daha istikrarlı bir büyüme politikası izlediğini belirtti. Ford, şirketin hızlı ve agresif büyüme stratejileri yerine kontrollü bir ilerleme tercih ettiğini ifade etti.

Ford, rakip markaların hızlı büyüme nedeniyle yönetimsel değişiklikler yaşadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yapmaya çalıştığımız şeylerde daha tutarlı olduk. Büyük büyüme sıçramaları yaşamadık. İstikrarlı bir tempoda ilerliyoruz. Daha hızlı büyüyebilir veya yavaşlayabiliriz.

Çeyrek dönemlik raporlama hedefine ulaşmaya çalışmadığımız için daha fazla esnekliğe sahibiz. Daha uzun vadeli planlama yapabiliyoruz.” Ford ayrıca şirketin piyasayı domine etmek yerine kendi ritminde büyümeyi hedeflediğini de vurguladı.

Dünya genelinde 11 bin kişiye istihdam

Caffe Nero, dünya genelinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlıyor ve toplam 1151 satış noktasıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket son dönemde yaptığı satın almalarla büyümesini farklı markalar üzerinden de sürdürmeye başladı.

Bu kapsamda şirket:

Nottingham merkezli 200 Degrees markasını yaklaşık 9 milyon sterline satın aldı.

Coffee#1 ve Harris + Hoole markalarını bünyesine kattı.

Caffè Nero, yalnızca kendi markasıyla değil, satın aldığı bu zincirlerle de büyüme stratejisini genişletiyor.

Satın almalar nedeniyle büyüme planı yavaşladı

Şirketin son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar ise finansal yükü artırdı. Artan borçlanma ve finansman maliyetleri nedeniyle Caffe Nero’nun yeni genişleme planlarının en az bir yıl süreyle askıya alındığı belirtildi.

Gerry Ford, temel karın yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını, ancak yeni satın almaların beraberinde borç yükünü de getirdiğini söyledi.

Kahve fiyatlarında küresel baskı

Kahve fiyatlarındaki artışın arkasında yalnızca şirket maliyetleri değil, küresel faktörler de bulunuyor. İklim krizinin özellikle Brezilya ve Kolombiya gibi büyük üretici ülkelerdeki üretimi etkilemesi nedeniyle kahve çekirdeği fiyatlarının 2023 sonu ile 2024 başı arasında üç katına çıktığı belirtildi.

Ford, fiyatlardaki dalgalanmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Kahve fiyatları yukarı ve aşağı gidiyor. 18 ay önce yükseldi ve gerçekten düşmedi.

Son üç ayda biraz geriledi. En kötü dönemi atlattık ve alımlar artık daha makul ve normal olacak. Bu da bizim için memnuniyet verici.”

Orta Doğu’daki çatışmalar fiyatları etkileyebilir

Şirket yönetimi, enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirlerini etkilemesi halinde kahve fiyatlarının yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Ford, uzun süreli bir jeopolitik krizin kahve fiyatlarını yeniden yukarı çekebileceğini belirterek, bir fincan kahvenin fiyatında düşüş ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu ifade etti.

Türkiye, Caffe Nero’nun ikinci büyük pazarı

Caffe Nero’nun en güçlü olduğu pazarların başında İngiltere geliyor. Şirketin İngiltere’de 650’den fazla şubesi bulunuyor.

Türkiye ise 112 şube ile markanın ikinci en büyük pazarı olarak öne çıkıyor. Şirket, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen yeni mağazalar açmaya devam etmeyi planlıyor.