ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede gerilim tırmanırken, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilemişti.

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğazdaki hareketliliğin durması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırmış ve bu gelişme petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.

Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkmıştı!

Enerji piyasalarında yaşanan belirsizlik petrol fiyatlarını kısa sürede yukarı taşımıştı. Petrol fiyatları 2022 yılındaki zirve seviyelerini aşarak varil başına 100 doların üzerine çıkmıştı.

Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndaki durum nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kalması da fiyat artışını hızlandıran faktörlerden biri olarak dikkat çekerken Bazı işlemlerde petrol fiyatı varil başına 120 dolara kadar yükselmişti.

Trump’ın açıklamaları fiyatları düşürdü

Piyasalardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası kısmen yavaşladı.

Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları sert bir düşüş yaşayarak 83 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Amerikan petrol fiyatlarında yüzde 15’ten fazla düşüş yaşanırken, piyasadaki dalgalanma dikkat çekti. Brent tipi petrol ise dün 114 dolar seviyelerini görmüştü.