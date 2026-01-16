Türkiye'de ekonomi politikalarının en önemli göstergelerinden biri olan Merkez Bankası faiz kararları, 2026 yılında da yakından takip edilmeye devam ediyor. Para Politikası Kurulu'nun ilk toplantısı, yeni yılın para politikası yönüne dair önemli sinyaller verecek. Piyasa aktörleri, TCMB'nin politika faizinde indirime gidip gitmeyeceğini merakla bekliyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı, her zamanki gibi saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Bu toplantı, yeni yılın para politikası stratejisi açısından kritik önem taşıyor. Piyasa uzmanları, sınırlı oranlarda bir faiz indirimi ihtimalinin bulunduğunu öngörüyor.

2026 yılı PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası'nın 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarının tam takvimi şöyle:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Ocak toplantısının önemi

Ocak ayındaki PPK toplantısı, piyasaların yönü açısından belirleyici bir role sahip. Döviz kuru, altın fiyatları, Borsa İstanbul ve mevduat faizi gibi alanlarda beklentiler bu tarihe odaklanmış durumda.

Ekonomi çevrelerinde, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme dengesi arasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Faiz kararı, aynı zamanda bankaların mevduat ve kredi faizlerini de doğrudan etkileyeceği için vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentileri neler?

Analistler, TCMB'nin ocak ayı toplantısında temkinli bir yaklaşım sergileyeceğini öngörüyor. Enflasyon oranları, döviz kuru hareketleri ve küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararında belirleyici faktörler olacak.

Piyasa aktörleri, politika faizinde sınırlı bir indirim olasılığını göz önünde bulunduruyor. Ancak Merkez Bankası'nın nihai kararı, son ekonomik verilere ve küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekillenecek.

Para politikası ve ekonomiye etkileri

TCMB'nin alacağı faiz kararı, sadece finansal piyasaları değil, reel ekonomiyi de doğrudan etkiliyor. Kredi maliyetleri, yatırım kararları ve tüketici harcamaları gibi birçok alan, bu kararlara göre şekilleniyor.

22 Ocak tarihinde açıklanacak faiz kararı, 2026 yılının ekonomik seyrini belirlemede önemli bir kilometre taşı olacak. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, bu tarihe odaklanmış durumda.