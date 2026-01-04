Son Mühür- Yatırım araçları içinde zirveyi zorlayan altın yeni yılın ilk haftasında beklentilerin uzağında kaldı.

24 ayar gram altın yüzde 3.20, cumhuriyet altını yüzde 3.19 ve çeyrek altın yüzde 3.20 değer kaybına tanık oldu.

Külçe altının gramı 6 bin 45 lira, Cumhuriyet altını 40 bin 751 lira ve çeyrek altın 10 bin 125 lirya geriledi.

Geçtiğimiz yıl sadece yüzde 15'lik getiri sağlayabilen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni yıla umut veren bir başlangıç yaptı.

En düşük 11.102 puanı ve en yüksek 11.498 puanı gördükten sonra endeks haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,81 üzerinde 11.498 puandan tamamladı.



Bu hafta dolar yatırımcısını sevindirirken avro tam tersi bir tablo sergiledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artarak 43,0380 liraya çıkarken, avro yüzde 0,36 düşerek 50,4900 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,11, emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı.