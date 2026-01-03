Son Mühür/ Beste Temel- Dünyaca ünlü outdoor markası Columbia’nın resmi ABD sitesinde 300 dolar etiketiyle satılan Men’s Street Heights™ Parka modeli, Türkiye’de Street Heights Erkek Kaz Tüyü Parka adıyla raflardaki yerini aldı. Ancak ürünün Türkiye satış fiyatı, kur farkının çok üzerinde bir seviyeye taşındı.

ABD fiyatı güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 10-11 bin TL bandına denk gelirken, Türkiye’de ürün için 43 bin 499 TL etiket belirlenmesi dikkat çekti.

“İndirim” etiketiyle 36 bin TL’ye düşürüldü

Türkiye’de satışa sunulan üründe, kampanya adı altında “tekli alımda sepette 36.974 TL, ikili alımda 32.624 TL” gibi indirim seçenekleri sunuluyor. Ayrıca 6 taksit imkanı sağlanırken, Columbia üyelerine ek yüzde 5 indirim uygulanıyor.

Ancak tüm bu kampanyalara rağmen ürünün indirimli fiyatı bile, ABD satış fiyatının yaklaşık 3-4 katına denk geliyor.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Fiyat farkının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Kullanıcılar, Türkiye’de uygulanan fiyat politikasını fahiş olarak değerlendirdi.

Columbia’dan henüz açıklama gelmedi

Tepkilerin büyümesine rağmen Columbia Türkiye ve markanın global merkezinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, markanın fiyat politikasına dair yapacağı olası açıklamaya çevrildi.