Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 06.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bazı malların özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlendi.

Yat alacaklar yandı!

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yeniden belirlendiği araçlarda deniz taşımacılığında kullanılan araçlar yer aldı. Daha önceden yat alanlara yönelik 0 olan ÖTV oranı, yüzde 8 olarak yeniden belirlendi.

Yeniden belirlenen vergi oranları şu şekilde:

- 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) Yüzde 8

- Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) Yüzde 8

- Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar) Yüzde 8