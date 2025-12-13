Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını belirleyen tebliğde önemli bir değişikliğe gidildi. 13 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı limit basamaklarını ve faiz hesaplamasında kullanılan katsayıları güncelledi. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

Merkez Bankası’ndan yeni tebliğ!

TCMB tarafından yayımlanan 2025/28 sayılı Tebliğ, kredi kartı faiz sisteminde kapsamlı bir güncelleme içeriyor. Düzenleme kapsamında hem kart limitlerine ilişkin kademeler yeniden belirlendi hem de azami faiz oranlarının hesaplanmasında esas alınan katsayılarda indirime gidildi.

Kredi kartı limit kademeleri yeniden belirlendi

Ekonomik göstergelerdeki değişime uyum sağlanması amacıyla kredi kartı limitlerine ilişkin sınıflandırma güncellendi. Buna göre:

Birinci kademe kredi kartı limiti 25 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi.

İkinci kademe limit aralığı 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olacak şekilde düzenlendi.

180 bin TL üzeri limitler ise üçüncü kademe kapsamında değerlendirilecek.

Yeni yapı ile kredi kartı limitlerinin mevcut ekonomik koşullara daha uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Azami faiz hesaplamasında katsayılar düşürüldü

Tebliğde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda yapılan indirim oldu. Buna göre:

Birinci kademe için katsayı 39’dan 14’e,

İkinci kademe için katsayı 89’dan 64’e,

Üçüncü kademe için katsayı ise 139’dan 114’e indirildi.

Bu düzenleme ile birlikte 2026 yılından itibaren kredi kartı faiz oranlarının daha düşük seviyelerde oluşması bekleniyor.

Yeni faiz oranları 25 Aralık’ta ilan edilecek

Tebliğe eklenen geçici maddeyle birlikte geçiş sürecinin takvimi de netleşti. Buna göre, güncellenen katsayılar esas alınarak hesaplanacak yeni azami kredi kartı faiz oranları 25 Aralık 2025 tarihinde Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Açıklanacak bu oranlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar ise mevcut kredi kartı faiz oranlarının uygulanmasına devam edilecek.

Uygulama ve denetim Merkez Bankası’nda

Yeni tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, faiz hesaplamalarına ilişkin hükümler 2026 yılı başından itibaren uygulanacak. Düzenlemenin uygulanması ve denetlenmesinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumlu olacak.