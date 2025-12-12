Son Mühür- Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası alış ağırlıklı bir gün geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.36 değer kazanarak 11.233 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.32 yükselişle 11.269 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar toparlanıyor...



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde risk iştahı toparlandı.

Piyasalarda Fed'in önümüzdeki yıl iki kez faiz indirimine gitmesi, Ocak ayında ise polştika faizini sabit tutması bekleniyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azaldı.

Aralarında Borsa İstanbul'un da bulunduğu Avrupa borsaları pozitif seyretti.

Asya borsaları Çin hariç yükselişte.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın 4.282 dolardan, gram altın 5.877 TL'den,

Brent petrol 61.69 dolardan,

Bitcoin 92.532 dolardan alıcı buluyor.