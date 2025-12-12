Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı, Bakanlık binasında yapılan açıklamalar ve tarafların değerlendirmeleriyle gündem oldu.

Toplantı öncesi Türk-İş’ten Bakanlığa mektup

Toplantı başlamadan önce Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan’a işçi kesiminin taleplerini içeren bir mektup sundu.

Ağar, mevcut komisyon yapısının işçilerin görüşlerini yeterince yansıtmadığını belirterek toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan: “Sosyal diyalogla sonuç alacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıdan önce yaptığı açıklamada sosyal diyalog vurgusu yaptı.

Işıkhan, “Asgari Ücret Komisyonu toplantısını sosyal diyaloğa açık olarak tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Komisyonun ilk oturumu 1 saat 20 dakika sürdü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk oturumu saat 15.20 itibarıyla sona erdi. Toplantıda henüz zam oranına ilişkin bir rakam paylaşılmadı. Tarafların beklentileri ve masadaki ekonomik veriler değerlendirildi.

İkinci toplantı 18 Aralık’ta yapılacak

Komisyon, yeni asgari ücret belirleme sürecinin ikinci toplantısını 18 Aralık’ta gerçekleştirecek. Bu toplantıda işçi ve işveren taraflarının resmi zam tekliflerinin şekillenmesi bekleniyor.