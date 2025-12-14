Ticaret Bakanlığı'nın kasım ayına ilişkin verileri, Türk firmalarının uluslararası pazarlara yönelik üretim ve ticaret faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Bakanlık, Resmi Gazete'de yayımladığı listelerle, dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında yüzlerce firmaya yeni izin belgeleri düzenlediğini duyurdu.

Dahilde işleme izin belgelerinde rekor sayı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile iptal edilen izin belgesi listelerine göre, özellikle ihracat odaklı üretimi destekleyen DİR kapsamında önemli bir hareketlilik yaşandı.

Kasım ayı boyunca tam 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi tahsis edildi. Bu belgeler, firmaların ihraç edeceği ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde ve girdileri gümrük vergisi ödemeden ithal edebilmesine olanak tanıyarak ihracatçının rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Diğer Ticaret rejimlerinde verilen ve iptal edilen belgeler

Dahilde işleme izin belgelerinin yanı sıra, diğer ticaret rejimlerinde de firmalara izin belgeleri düzenlendi. Kasım ayında 14 firmaya yurt içinde satış ve teslimat yapabilmeleri için izin belgesi verilirken, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi tahsis edildi. Hariçte işleme rejimi, Türk menşeli eşyanın işlenmek üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasını sağlayan bir mekanizmadır.

Öte yandan, ilgili rejimlerin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı izin belgeleri iptal edildi. Kasım ayında 15 dahilde işleme izin belgesi firma talebine istinaden iptal edilirken, 2 dahilde işleme izin belgesi de Bakanlık tarafından resen (kendiliğinden) iptal edilmiştir.