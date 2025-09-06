Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 06.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlarda, vergi beyannamelerine uygulanan damga vergilerine yönelik zam kararı dikkat çekti. Bedeller yeniden belirlenirken, vergi beyannamelerine uygulanan damga vergilerine yüzde 49 oranında zam yapılmış oldu.
Yeni maktu vergiler şu şekilde:
- Yıllık gelir vergisi beyannameleri (1.000,00 TL)
- Kurumlar vergisi beyannameleri (1.350,00)
- Katma değer vergisi beyannameleri (665,00 TL)
- Muhtasar beyannameler (665,00 TL)
- Diğer vergi beyannameleri (665,00 TL)
- Gümrük idarelerine verilen beyannameler
- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (495,00 TL)
- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (495,00 TL)