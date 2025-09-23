Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında inşa edilen Hasan Özcan Yaşam Evinde çalışmalar sona erdi. Peyzaj ve yaşam alanı düzenlemelerinin ardından tesis hizmete açılacak.

100 kişilik modern tesis

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 375 metrekarelik parsel üzerinde inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yapıda yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, modern yaşam alanları tasarlandı.

Tesis içinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, kat mutfakları, berber, çamaşır ve ütü odaları yer aldı. Merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör, hemşire çağrı sistemi, 7/24 kayıt yapan kamera düzeni ve yangın ihbar-anons sistemleri ile güvenlik üst seviyede tutuldu.

“İnşaat tamamlandı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Fahrettin Boyacı, yapının tamamlandığını belirterek, “Mülkiyeti belediyemize ait 2 bin 375 metrekarelik parsel üzerine, 50 oda ve 100 kişi kapasiteli, toplam 4 bin 500 metrekarelik Hasan Özcan Yaşam Evi inşaatımız tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yaş almış vatandaşlara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başkan Aras: “Yaşlılarımızın sosyal yaşamını önemsiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Yaş almış büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını önemsiyoruz. Hasan Özcan Yaşam Evi, bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçti. İçindeki sosyal alanları, atölyeleri, kütüphanesi ve modern donanımlarıyla yalnızca bir bakım evi değil, aynı zamanda yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri bir merkez olacak. Muğla’da sosyal belediyeciliği büyütmeye, insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.