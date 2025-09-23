Muğla’nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde gelen Malta bayraklı “Explora I” adlı kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı olmak üzere 743 turist ve 656 personel getirdi.

Explora I Bodrum Limanı’na Demir Attı

Malta bayraklı 248 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki “Explora I”, sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan Bodrum’a ulaştı. Akşam saatlerinde Samos Limanı’na hareket edecek gemi, lüks tatil imkanlarıyla dikkat çekiyor.

743 Amerikalı Turist ve 656 Personel

Toplam yolcu kapasitesi 922 olan kruvaziyer, 2023 yılında denize indirildi. 63 bin 621 grostonluk gemi bir tatil köyü standartlarında hizmet sunuyor.