Seydikemer ilçesinde etkili olan sağanak yağış, fırtına, dolu ve hortum tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Özellikle Kumluova Mahallesi’nde bulunan seralarda ciddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Sağanak kısa sürede şiddetini artırdı

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak fırtına ve dolu ile birlikte etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına hortumun da eklenmesiyle birlikte bölgedeki birçok sera zarar gördü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük sera alanında hasar oluştu.

Ürünlerde kayıp yaşandı

Dolu yağışı nedeniyle seralarda bulunan bazı ürünlerin de zarar gördüğü öğrenildi. Üreticiler, ani hava olayının ardından büyük mağduriyet yaşarken, zarar gören alanlarda hasarın boyutu gün ağarınca daha net ortaya çıktı.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Olayın ardından Mustafa Dilekli, Yakup Otgöz ve Bayram Önder Akdenizli zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, tarım alanlarındaki zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Zarar gören sera alanları dron ile görüntülendi.

“Üreticinin mağduriyeti giderilecek”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Yakup Otgöz, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve net raporların hazırlanmasının ardından üreticilere yönelik destek süreçlerinin değerlendirileceğini bildirdi.