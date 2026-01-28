Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam vakitlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent merkezinden kırsal bölgelere kadar geniş bir alanda yaşamı durma noktasına getirdi. Derelerin taşması ve yolların devasa su birikintileriyle dolması sonucu ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, bir araç yükselen suların içinde mahsur kaldı.

Turunç’ta zamana karşı kurtarma operasyonu

Yağışın en yıkıcı etkileri özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve kırsal mahallelerinde hissedildi. Turunç Mahallesi’nin Dereözü mevkisinde, dağ yamaçlarından sürüklenen çamur yığınları ve dev kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bu esnada bölgeden geçmekte olan bir araç, aniden yükselen su ve balçık birikintisine saplanarak hareket kabiliyetini yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü personeli, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol temizlenerek ulaşıma açıldı ve suyun içindeki araç güvenli bölgeye tahliye edildi.

Mahalle yollarında göçükler ve su baskınları

Afetin bilançosu sadece Turunç ile sınırlı kalmadı; Osmaniye Mahallesi güzergahındaki bazı yollarda aşırı yağışın etkisiyle zeminde çökmeler ve derin göçükler meydana geldi. Çiftlik Mahallesi'nde ise ana arterler adeta göle dönüşerek sürücülere zor anlar yaşattı. İçmeler Mahallesi'nde de durum farksızdı; rögarların taşmasıyla birlikte zemin ve bodrum katlarda bulunan çok sayıda konutu su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaparken, belediye ekipleri vidanjörlerle su boşaltma işlemlerine destek verdi.

Belediye ve orman ekiplerinden sabaha kadar mesai

Yağışın şiddetini sürdürdüğü Marmaris genelinde tüm ilgili birimler teyakkuz haline geçirildi. Kapanan yolların trafiğe açılması, tıkanan menfezlerin temizlenmesi ve su baskını yaşanan bölgelerdeki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ekiplerin şafak vaktine kadar kesintisiz mesai yapacağı bildirildi. Maddi hasarın boyutlarının yağışın durmasının ardından yapılacak saha incelemeleriyle netleşmesi bekleniyor.

Can kaybı yaşanmaması teselli oldu

Marmaris’in farklı noktalarında meydana gelen taşkın ve heyelan benzeri olaylarda, sevindirici haber ise herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması oldu. Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet eden ve kırsal yolları kullanan vatandaşları, devam etmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.