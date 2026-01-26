Muğla’nın ilçesi Fethiye, akşam saatlerinde bir pansiyon odasından gelen acı haberle sarsıldı. Karagözler Mahallesi’nde yer alan konaklama tesisinde tatilini geçiren 66 yaşındaki İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge, odasında ölü olarak bulundu. Çevrede büyük üzüntü yaratan olay, tesis görevlilerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Odasından çıkmayınca ekipler seferber oldu

Olay, Karagözler Mahallesi 26. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyonda saat 19.30 sularında yaşandı. Pansiyonda konaklayan Gary Mark Aldridge’den gün boyu haber alamayan ve durumundan şüphelenen işletme personeli, endişelenerek durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Yapılan ihbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde emniyet güçleri ve sağlık personelleri sevk edildi. Teknik ekipler eşliğinde girilen pansiyon odasında, İngiliz turistin yatağında hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

Beyin kanaması şüphesi üzerinde duruluyor

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk tıbbi incelemeler sonucunda, Aldridge’in yaşamını yitirdiği kesinleşti. İlk bulgular ve yapılan ön değerlendirmeler doğrultusunda, talihsiz adamın yüksek tansiyona bağlı olarak gelişen bir beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ancak ölümün ardındaki kesin tıbbi gerçeğin belirlenebilmesi için cansız beden, gerekli işlemlerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Otopsi sonucu ve soruşturma bekleniyor

İngiliz turistin kesin ölüm nedeni, uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek olan kapsamlı otopsi raporuyla netleşecek. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pansiyon çevresinde ve oda içerisinde incelemelerini tamamlayarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın detayları araştırılırken, Gary Mark Aldridge’in ölümüyle ilgili yasal sürecin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.