Son Mühür- Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Fatih Ürek’in, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda dile getirdiği ifadeler vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

107 gün yoğun bakımda tedavi gördü

15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ürek, 30 Ocak akşamı yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, sanat camiasında ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze programı açıklandı

Fatih Ürek’in cenazesinin, 1 Şubat Pazar günü Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

“Çok yalnız bir adamım”

Ürek’in daha önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar, vefatının ardından tekrar gündeme taşındı. Sanatçı, röportajında hayata ve insanlara dair yaşadığı yorgunluğu dile getirerek, yalnızlık duygusunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Her şeyden çok sıkıldım. Trafikten, insanlardan sıkıldım. İnsanlar çok kötü. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Dışarıda görünenle evdeki halim aynı değil. Sahnedeyken süslüyüm ama evde yırtık bir tişörtle oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım.”

Ürek, sahnenin hayatındaki önemine de dikkat çekerek, müzikten kopması halinde yaşam amacını yitireceğini ifade etmişti.

Menajerinden son anlara dair açıklama

Sanatçının menajeri Mert Siliv, Ürek’in son anlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Hepimiz Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci: “Çok erken oldu”

Ürek’in vefat haberini aldıktan sonra hastaneye gelen Selin Ciğerci, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, sanatçıyı 15 yaşından bu yana tanıdığını belirterek, “Çok erken oldu. Konuşmakta zorlanıyorum. Allah herkese sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.