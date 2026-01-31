Ekonomik dalgalanmalar ve mağazalardaki artan fiyatlar, vatandaşın alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesine neden oldu. Özellikle tekstil, aksesuar ve ev gereçlerinde marka mağazalar yerine alternatif arayan İzmirliler, kentin farklı noktalarında kurulan ve halk arasında 'sosyete pazarı' olarak bilinen alanlara yoğun ilgi gösteriyor. Kaliteli ürünleri daha makul bütçelerle bulma imkanı sunan bu pazarlar, hem ürün çeşitliliği hem de fiyat-performans dengeleriyle dikkat çekiyor. İzmir'de alışverişin nabzının attığı o noktalar ve detayları belli oldu.

GAZİEMİR'DE CUMA GÜNLERİ ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ

İzmir'de sayıları sınırlı olsa da nitelikli ürünlerin bulunduğu noktalardan biri Gaziemir Atıfbey Mahallesi'nde kuruluyor. Kapalı pazar alanı konseptiyle hizmet veren bölgede, Çarşamba günleri sebze ve meyve ağırlıklı satış yapılırken, Cuma günleri ise giyim, çanta ve aksesuar tezgahları yerini alıyor. Mağaza fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, züccaciyeden tekstile kadar pek çok ihtiyacını Cuma günleri kurulan bu pazardan karşılamayı tercih ediyor.

İZMİR'İN EN GÖZDE ADRESİ: BUCA ŞİRİNYER

Kentin en kalabalık ve rağbet gören noktalarından biri olan Buca Şirinyer Pazar Yeri, haftanın iki günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Çarşamba ve Pazar günleri kurulan tezgahlar, modaya uygun kıyafetleri bütçe dostu rakamlarla vatandaşla buluşturuyor. Sadece tekstil değil; balık, şarküteri ve züccaciye gibi ev ihtiyaçlarının da karşılanabildiği pazar, fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde gidildiğinde ürün çeşitliliğinin daha fazla olduğu belirtilen pazar, çevre ilçelerden de yoğun göç alıyor.

KARŞIYAKA'NIN KLASİĞİ: BOSTANLI PAZARI

İzmirlilerin alışveriş kültüründe önemli bir yer tutan Karşıyaka Bostanlı Pazarı, Çarşamba günlerinin vazgeçilmez rotası konumunda bulunuyor. Her bütçeye uygun alternatiflerin yer aldığı pazarda, aynı ürünün farklı tezgahlarda değişen fiyatlarla satışa sunulabildiği görülüyor. Bu nedenle pazarın acele edilmeden, detaylıca gezilmesi öneriliyor. Ayakkabıdan çantaya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Bostanlı Pazarı, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilk durakları arasında yer alıyor.

BORNOVA'DA KALİTE VE UCUZLUK BİR ARADA

Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde kurulan Yeni Özkanlar Pazarı, müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu noktalar arasında gösteriliyor. Perşembe günleri sadece tekstil ürünlerinin satışa sunulduğu pazar, Cumartesi günleri ise karışık konseptle hizmet veriyor. Kaliteli ürünlerin makul fiyatlarla etiketlendiği alanda, vatandaşların sabah saatlerini tercih etmesi durumunda daha geniş seçeneklere ulaşabildiği ifade ediliyor.

YILLARIN DEĞİŞMEYEN GELENEĞİ: HATAY PAZARI

İzmir'de sosyete pazarı denildiğinde akla gelen köklü adreslerden biri olan Hatay Pazar Yeri, Salı günleri kuruluyor. Konak ilçesinde yer alan ve her daim kalabalık olan pazar, esnafın güler yüzlü yaklaşımı ve ürün kalitesiyle biliniyor. Yıllardır İzmirlilerin tekstil ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşıladığı pazar, uygun fiyat politikasıyla kentin en popüler alışveriş noktalarından biri olma özelliğini koruyor.