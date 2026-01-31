Yeni yıla girilmesiyle birlikte devletin sunduğu resmi belgelerin bedelleri yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği kapsamında pasaport, kimlik ve sürücü belgesi gibi birçok evrakla beraber evlilik cüzdanı tarifesi de değişti. Evlenecek çiftlerin nikah işlemleri sırasında ödemesi gereken bu tutar, belirlenen yeniden değerleme oranları ve alınan kararlar çerçevesinde güncellendi. Vatandaşlar ise nikah masraflarını hesaplarken bu kalemin bütçelerine ne kadar yansıyacağını araştırıyor. Peki, zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi ve yeni tarife ne zaman devreye girdi? İşte merak edilen rakamlar:

2026 AİLE CÜZDANI ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2026 yılı için değerli kağıt bedelleri resmen ilan edildi. Yapılan düzenlemeye göre evlendirme memurluklarınca çiftlere verilen uluslararası aile cüzdanı bedeli 1.202 TL olarak belirlendi. Evlilik başvurusunda bulunan çiftlerin dosya masrafları içerisinde yer alan bu tutar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

DEĞERLİ KAĞIT ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2026 yılı satış bedellerini belirlerken genel yeniden değerleme oranının altında bir artışa gitti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen, aile cüzdanı dahil olmak üzere değerli kağıt bedellerine yapılan zam oranı yüzde 19 seviyesinde tutuldu. Bu karar ile birlikte vatandaşın cebinden çıkacak tutarın enflasyon oranının altında artması sağlandı.

NİKAH CÜZDANI NEDEN DEĞERLİ KAĞIT SAYILIYOR?

Uluslararası aile cüzdanı, kanunlar nezdinde tıpkı kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve araç ruhsatı gibi 'değerli kağıt' statüsünde yer alıyor. Bu belgelerin basım maliyetleri ve resmi nitelikleri göz önüne alınarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından fiyat güncellemesi yapılıyor. Belirlenen 1.202 TL'lik ücret, cüzdanın basım maliyeti ve değerli kağıt bedeli olarak tahsil ediliyor.