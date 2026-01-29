Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği ve çeşitli riskleri beraberinde getirebileceği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültüsü etkili olacak

Meteorolojik tahminlere göre il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış miktarının Muğla genelinde 21–50 kg/m², kıyı kesimlerde ise yer yer 51–75 kg/m² seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

Sel, dolu ve hortum tehlikesine dikkat

Yetkililer, yoğun yağışla birlikte oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uyarılarda;

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Hortum riski

Kuvvetli fırtına

gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle dere yatakları ile su tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde taşkın ihtimaline dikkat çekildi.

Kıyı ilçeler ve denizciler için özel uyarı

Meteoroloji, kıyı ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile denizciler için ayrıca uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle denizde görüş mesafesinde azalma, dalga boylarında artış ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Yetkililer, olası risklere karşı vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri, sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.