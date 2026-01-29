Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği ve çeşitli riskleri beraberinde getirebileceği belirtildi.
Sağanak ve gök gürültüsü etkili olacak
Meteorolojik tahminlere göre il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış miktarının Muğla genelinde 21–50 kg/m², kıyı kesimlerde ise yer yer 51–75 kg/m² seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.
Sel, dolu ve hortum tehlikesine dikkat
Yetkililer, yoğun yağışla birlikte oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uyarılarda;
Ani sel ve su baskınları
Yıldırım düşmesi
Yerel dolu yağışı
Hortum riski
Kuvvetli fırtına
gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle dere yatakları ile su tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde taşkın ihtimaline dikkat çekildi.
Kıyı ilçeler ve denizciler için özel uyarı
Meteoroloji, kıyı ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile denizciler için ayrıca uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle denizde görüş mesafesinde azalma, dalga boylarında artış ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Vatandaşlara tedbir çağrısı
Yetkililer, olası risklere karşı vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri, sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.