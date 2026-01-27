Muğla Bodrum’da kıyı alanlarının korunması ve kamu kullanımının artırılması amacıyla Gümbet Dolgu Alanı’nda geniş çaplı bir düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar, ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kurumlar ortak hareket ediyor

Düzenleme süreci; Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Atıl tekneler ve izinsiz iskeleler kaldırılıyor

Çalışmalar kapsamında uzun süredir kullanılmayan tekneler ile kıyı alanında izinsiz şekilde kurulan iskeleler alandan kaldırılıyor. Böylece hem çevre güvenliği sağlanıyor hem de kıyı şeridinin kamuya açık kullanımının önü açılıyor.

Belediye birimleri sahada koordineli çalışıyor

Düzenleme sürecinde Bodrum Belediyesi’ne bağlı Yapı Kontrol, Zabıta, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri sahada aktif görev alıyor. Alandaki fiziki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek dolgu alanını kullanıma hazır hale getiriyor.

Kamuya açık, güvenli ve estetik alan hedefi

Yetkililer, yapılan çalışmaların temel amacının kıyı alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sahil alanlarından daha güvenli ve etkin şekilde yararlanabilmesi olduğunu belirtti. Düzenlemelerle birlikte Gümbet Dolgu Alanı’nın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

60 tekneye cezai işlem uygulandı

Öte yandan yapılan denetimlerde mevzuata aykırı şekilde alanda bulunduğu tespit edilen 60 tekneye toplam 1,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Denetimler sürecek

Bodrum Belediyesi yetkilileri, kıyı alanlarının korunmasına ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.