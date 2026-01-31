Son Mühür - 107 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Fatih Ürek’in daha önce dile getirdiği vasiyeti yeniden gündeme taşındı. Ünlü sanatçının vefatının ardından en çok merak edilen başlıklardan biri olan bu konu, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

Programda samimi ifadeler kullanan Ürek, kendisine bir belgesel teklifi geldiğini söylemiş ve bu vesileyle vasiyetinden söz etmişti. “Vasiyetini yazdın mı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren sanatçı, düşüncelerinin zaman içinde değiştiğini dile getirmişti.

''Kendi adıma bir okul olsun...''

Fatih Ürek, kendi ismini taşıyan bir vakıf kurulmasını ve çocuklar için okullar yaptırılmasını arzuladığını ifade etmişti:

"Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…"

Sohbetin ilerleyen dakikalarında Fatih Ürek’e, “Bana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemediğin kişiler var mı?” sorusu yöneltildi. Ürek ise bu soruya şu sözlerle karşılık vermişti: "Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım."