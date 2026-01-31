Ege'nin incisi İzmir'de nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçe Buca, hareketli pazar kültürüyle de dikkat çekiyor. Market fiyatlarından bunalan vatandaşlar, hem daha taze hem de daha hesaplı ürün bulabilmek için haftanın neredeyse her günü farklı bir mahallede kurulan tezgahlara yöneliyor. Özellikle perşembe günleri kurulan sosyete pazarı ve klasikleşen Çevik Bir (Buca Kapalı) pazarı, ilçe sakinlerinin en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Peki, hangi mahallede pazar hangi gün kuruluyor? Alışveriş listenizi hazırlamadan önce bu rehbere göz atmanızda fayda var.

BUCA ÇEVİK BİR PAZARI HANGİ GÜN KURULUYOR?

Bucalılar arasında arasında yıllardır 'Çevik Bir Pazarı' olarak bilinen Buca Kapalı Pazaryeri, haftanın en hareketli noktalarından biri. Bu pazara giden vatandaşlar yalnızca mutfak alışverişi yapmakla kalmıyor aynı zamanda tekstil ürünlerine de uygun fiyatlarla erişebiliyor. Pazaryeri haftada üç gün hizmet veriyor:

Bu günlerde klasik semt pazarı kuruluyor; her türlü sebze, meyve ve gıda ürününe ulaşmak mümkün. Perşembe: Halk arasında 'Pabuç' olarak bilinen meşhur sosyete pazarı kuruluyor. Özellikle giyim ve tekstil ürünleri arayanlar perşembe günlerini tercih ediyor.

BUCA'DA KURULAN SEMT PAZARLARI VE ADRESLERİ

Buca'nın dört bir yanında kurulan pazarlar, vatandaşlara hizmet veriyor. İşte Buca'da gün gün kurulan tüm pazarlar:

BUCA'DA ÇARŞAMBA GÜNLERİ KURULAN PAZARLAR

Buca Çarşamba Pazarı: Özmen Caddesi, 223. Sokak ve 256/1 Sokak kesişimi.

Şirinyer Pazarı (Ayrıca Pazar günü de açık): 504. Sokak ile Menderes Caddesi, eski Tansaş yanı.

Fırat Pazarı (Ayrıca Pazar günü de açık): 635/5 Sokak ile 637/9 Sokak arası.

Çamlıkule Pazarı (Ayrıca Pazar günü de açık): 220. Sokak ve 254/40 Sokak.

BUCA'DA CUMARTESİ GÜNLERİ KURULAN PAZARLAR

Barış Pazaryeri: Adnan Kahveci Caddesi üzerinde.

Betontaş Pazaryeri: Yavuz Sultan Selim Caddesi, İZSU Deposu önü.

Yavuz Sultan Selim Caddesi, İZSU Deposu önü. Seyhan Pazaryeri: 602/1 Sokak ile 556/6 Sokak arası.

BUCA'DA PAZAR GÜNLERİ KURULAN PAZARLAR

Hafta sonu alışverişi yapmak isteyenler için pazar günü seçenekler oldukça fazla:

Buca Koop Pazaryeri: 1410. Sokak ile 1405. Sokak.

Yıldız Mahallesi Pazarı: 199/5 Sokak ile 199/7 Sokak.

Buca Merkez Pazarı: Özmen Caddesi.

Gediz Pazaryeri: 682/14 Sokak.

Ufuk Mahallesi Pazarı: Mehmetçik Caddesi.

Kuruçeşme Pazaryeri: 203/37 Sokak ile 203/40 Sokak.

203/37 Sokak ile 203/40 Sokak. Evka 1 Pazaryeri: 1023. Sokak, 1242. ve 1243. Sokakların bulunduğu alan.