Ege'nin masmavi sularına karşı tüm heybetiyle uzanan İzmir, sadece doğal güzellikleriyle değil, zengin mutfak kültürüyle de misafirlerini büyülüyor. Özellikle sahil şeridi boyunca uzanan restoranlar, denizden gelen bereketi ustalıkla işleyerek sofralara taşıyor. Klasikleşmiş lezzetlerden modern sunumlara, salaş mekanlardan şık işletmelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren balık restoranları, her kesimden vatandaşa hitap ediyor. Ege otlarıyla hazırlanan mezeler, taptaze kalamarlar, karidesler ve mevsimin en güzel balıklarıyla donatılmış bir masa hayal edenler İzmir'in en iyi balık restoranlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KORDON'UN KLASİKLERİ VE KÖRFEZ MANZARASI

İzmir'de balık keyfi denince akla gelen ilk duraklardan biri Kordon boyudur. 43 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Deniz Restaurant, gün batımına karşı rakı-balık keyfi yapmak isteyenlerin uğrak noktasıdır. Şık atmosferi ve Ege usulü mezeleriyle öne çıkan mekanda, şefin önerilerine kulak vermek lezzet deneyimini katlayabilir. Hemen yakınlarda bulunan Adabeyi Balık Restaurant ise Konak Pier'in ucunda, denizin tam ortasında yemek yiyormuş hissi uyandıran konumuyla dikkat çeker. Özellikle lavunya, karides ve közlenmiş patlıcanlı ezmesiyle damaklarda iz bırakan mekan, özel akşamlar için ideal bir tercih.

Alsancak'ta hizmet veren Birinci Kordon Balık Restoran, Ege otları ve taze balıklarıyla misafirlerini ağırlarken, 25 yılı aşkın süredir kalitesinden ödün vermeyen Kordonboyu Balık, organik ürün tercihiyle öne çıkar. Veli Usta Körfez Restoran ise güler yüzlü hizmeti ve özellikle beğeni toplayan kalamarı ve levrek mariniyle Kordon'un vazgeçilmezleri arasındadır.

KARABURUN VE GÜZELBAHÇE'DE LEZZET DURAKLARI

Rotasını şehir merkezinden biraz daha uzağa çevirmek isteyenler için Karaburun'daki Pruva, menüsündeki her ürünle iddialı bir deneyim sunar. Klasik lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler için ahtapot carpaccio ve balık pate gibi farklı seçenekler sunan mekan, deniz ürünlü paellasıyla da adından söz ettirir.

Balık restoranlarının yoğunlaştığı bir diğer bölge olan Güzelbahçe'de ise Simge Balık Restoran, şık ambiyansı ve zengin meze çeşitleriyle öne çıkar. Deniz kenarında balık keyfi yapmak isteyenler için Ümit Restoran, balıkçıdan seçtiğiniz ürünü pişirip sunma konseptiyle salaş ve samimi bir ortam yaratır. Meba Balık Restoran da geniş menüsü, özellikle beşamel soslu ahtapotu ve şevketi bostan gibi yöresel lezzetleriyle müdavimlerini ağırlar.

BOSTANLI VE İNCİRALTI'NDA FARKLI ALTERNATİFLER

Karşıyaka tarafında ise Bostanlı Ayvalık Balıkçısı, 100'ü aşkın meze çeşidiyle göz doldururken, keyifli akşamların adresi olur. Aynı bölgedeki Kent Balık Restoran, gün batımı manzarası eşliğinde sunduğu lezzetli mezeleriyle bilinir.

Sahilevleri'nde yer alan Mavisu Balık Evi, sakin ve huzurlu ortamıyla kafa dinlemek isteyenler için uygun bir seçenek sunarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda modernleşen yüzüyle hizmet veren Sardin Balık Restoran, balık mantısı ve balık böreği gibi spesiyalleriyle fark yaratır. Bornova'da ise Balıkçı Hüseyin Usta, yılların tecrübesiyle mevsimin en taze balıklarını misafirleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Not: Haberde yer alan hiçbir işletme ile reklam anlaşması bulunmamaktadır. Haber yalnızca turistik bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.