Son Mühür - ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler ve ifadeler açıklanmaya devam ediyor.

Jane Doe isimli Epstein mağdurunun ifadesine göre, Epstein adasına Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve birçok ülkeden reşit olmayan çocuklar kaçırıldı.

Türkiye'den çocuklar kaçırılmış

Gazeteci Mehmet Ali Önel'in X hesabından paylaştığı bir belgede, Jane Doe isimli Epstein Mağdurunun ifadesinde Türkiye ile ilgili geçen bir ibare var. Açıklanan belgede geçen ifade şu şekilde:

“Epstein, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve birçok ülkeden İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetiyle taşıdı. İngilizce bilmeyenleri tercih ediyordu çünkü daha savunmasızdılar ve suçlarını ihbar edemiyorlardı.”

Gazeteci Mehmet Ali Önal'ın X paylaşımı şu şekilde:

Epstein adasına Türkiye’den kız çocukları kaçırıldı mı!

Epstein mağduru Jane Doe’nun ifadesinden;

“Epstein, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve birçok ülkeden İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetiyle taşıdı. İngilizce bilmeyenleri tercih ediyordu çünkü daha savunmasızdılar ve suçlarını ihbar edemiyorlardı.”

Bu kızlar Avrupa, Karayipler, Afrika ve ABD’deki malikânelerde yıllarca sistematik istismara maruz kalmış.

Epstein’ın yöntemi aynı: Modeller, aktrisler ve ünlüler aracılığıyla genç kızları ağına çekiyor, “masaj” bahanesiyle istismara başlıyor, sonra politikacılar, iş insanları ve kraliyet üyelerini de dahil ediyor ve görüntülerini çekiyordu.

Belgelerde açıkça belirtiliyor: “Afrika kökenli Amerikalılar dışlandı, İngilizce bilmeyenler özellikle seçildi, çünkü şikayet edemeyeceklerdi!”

Epstein’in 200 Milyon Dolarlık şüpheli para trafiğinde Türkiye izi! ABD Senato Finans Komitesi’nin JPMorgan Chase’e gönderdiği resmi raporda çok ilginç bir detay var:

Epstein’ın hesaplarından Rusya bankaları (Sberbank, Alfa Bank) üzerinden yaklaşık 200 milyon dolarlık işlem yapılmış. Bu transferlerde “kadın ve kız isimleri” geçiyor ve ülkeler arasında Rusya, Türkmenistan, Belarus ve Türkiye listeleniyor! Bu paralar dünya çapında kadın ve kız çocuklarının kaçakçılığı için mi kullanıldı?

Öyle anlaşılıyor ki, Epstein lağımı patladıkça başka ülkelere de sıçrayacak. Bu izler takip edilerek istismar edilen çocuklar arasında Türk çocukları da var mıdır sorusuna cevap aranmalıdır.''

Jeffrey Epstein olayında neler yaşandı?

En küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da hayatını kaybetmişti.

Kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi tanınmış isimlerin yer aldığı görülmüştü.

Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını açıklamış; hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının dahil olduğu bir örtbas için öldürüldüğü iddialarına karşın Epstein’ın hücresinde intihar ettiği kanaatine varıldığını duyurmuştu.

