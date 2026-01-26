Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun denetim ve operasyonlarla kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik önemli sonuçlar elde etti. Bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarla suç şebekeleri ve aranan şahıslara yönelik etkili müdahalelerde bulunuldu.

Kent genelinde yoğun asayiş uygulamaları

Muğla genelinde yürütülen denetimlerde jandarma ekipleri, asayişi sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte 2 bin 911 devriye faaliyeti icra edilirken, il genelinde adeta kuş uçurtulmadı.

Binlerce kişi ve araç kontrolden geçti

Denetimler kapsamında 26 bin 772 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 bin 336 araç kontrol edildi. Şüpheli görülen kişi ve araçlar detaylı incelemeye alınarak olası suçların önüne geçilmesi hedeflendi.

Aranan 67 şahıs yakalandı

Yapılan sorgulamalar ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen toplam 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

22 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 67 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve benzeri yasal işlemler uygulandı.

Asayiş suçlarında düşüş kaydedildi

Yetkililer, gerçekleştirilen yoğun denetim ve operasyonlar sayesinde asayiş olaylarında belirgin bir azalma yaşandığını belirtti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı.