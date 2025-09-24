Feci olay, Aydın-Denizli kara yolunun Köşk ilçesi Beyköy mevkisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Şahinoğlu’na, İ.K. (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdi

Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan 70 yaşındaki Şahinoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından sürücü İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmışt. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahinoğlu’nun cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.