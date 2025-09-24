Aydın Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan Kuşadası Hizmet Binası'nın tahliye edileceği yönündeki haberler üzerine bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, bina kullanımındaki anlaşmazlıkların Kuşadası Belediyesi'nin protokolü ihlal etmesinden kaynaklandığı ve tahliye gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Protokol ihlali iddiası gündemde

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşadası Hizmet Binası, iki belediye arasında imzalanan ve beş yıllık süresi olan bir protokolle ortak kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki araziye yine kendisi tarafından inşa edilen binanın, giriş ve birinci katları Büyükşehir Belediyesi'ne, diğer üç katı (2, 3 ve 4. katlar) ise Kuşadası Belediyesi'ne tahsis edildi. Bu tahsisin, Kuşadası Belediyesi'nin eski hizmet binasını yıkması üzerine, halka sunulan hizmetlerin aksamaması amacıyla bedelsiz olarak yapıldığı ifade edildi.

Hizmet binasında yetkisiz kullanım iddiaları

Açıklamada, protokol süresinin bitmesine henüz iki yıl varken, Kuşadası Belediyesi'nin protokole aykırı hareket ettiği ileri sürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'nin kendisine tahsisli olmayan alanları izinsiz olarak kullandığını ve özellikle kendi hizmetlerini sunması gereken zemin ve birinci katlara yerleşerek hizmetlerin aksamasına neden olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren toplam sekiz kez yazılı olarak Kuşadası Belediyesi'ne protokol hükümlerine uyması yönünde talepte bulunduğunu ancak olumlu bir geri dönüş alamadığını ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu durumun hizmetlerin aksamasına yol açtığını ve bu tür spekülatif haberlerin, kurumlarını karalamayı amaçladığını savundu. Yapılan açıklamada, hizmet binasının yarıdan fazlasının bedelsiz olarak Kuşadası Belediyesi'ne tahsisli olduğu ve tahsis süresinin devam ettiği vurgulanarak, "anılan hizmet binası ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı, Kuşadası halkına hizmet vermemizi apaçık engellemeyi ve kurumumuzu karalamayı amaçlayan bu türden spekülatif haberlerin dolaşıma sokulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi. Açıklamanın sonunda, yasal haklarını kullanacakları da belirtildi.