Son Mühür / Erkan Doğan - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Sağlık Bakanlığı’na hemşire göçü yaşanıyor. Aşı iş yoğunluğu, düşük maaş nedeniyle üniversitede görevli hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na geçiyor.

Hemşireler neden istifa ediyor?

Bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan 1800 yatak kapasiteli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık personelleri zor günler yaşıyor. İş yoğunluğu altında ezilen sağlık personelleri, hak ettikleri ücreti de alamıyor. Son üç ay içerisinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli 50’nin üzerinde hemşire, iş yoğunluğu, stres ve düşük maaş ödemesi yüzünden istifa etti.

Yeni yönetim ücretleri artırmak için çaba gösteriyor

Konu hakkında Son Mühür’e konuşan HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, geçmiş yıllarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bölgede en yüksek ek ödeme dağıtan kurum olduğunu belirterek, “Yönetmelik değiştikten sonra ek ödemeler düştü. Sağlık personelleri hak ettiği ücreti almıyor. Hastanede görevli sağlık personelleri KPSS’ye çalışıp sınavı kazandıktan sonra Sağlık Bakanlığı kurumlarına atanıyorlar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden çok fazla hemşire istifa ediyor. Son üç ayda 50’nin üzerinde hemşire istifa etti. Yeni üniversite yönetimi 3 Ocak’ta Yükseköğretim Kurumundan (YÖK) ek personel istedi. Bundan önceki yönetim, bizlere sürekli ‘Para yok’ diyordu. Yeni yönetim bizimle 6 defa yetkili sendika olarak toplantı yaptık. Personele ne kadar daha fazla para aktarabiliriz diye çaba gösteriyorlar” diye konuştu.