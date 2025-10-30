Son günlerde sosyal medyada Yasemin Yürük’ün hayatı ve kariyeri hakkında çok sayıda arama yapılıyor. Özellikle "The Traitors Türkiye" programı çekimleri sırasında, Pascal Nouma ile ilişki yaşadığı iddiasının ortaya atılması, dikkatleri yeniden ünlü isme çevirdi. Farklı platformlarda bu iddia tartışılırken, Yasemin Yürük ile ilgili temel bilgiler daha çok merak edilmeye başladı.

Sanat ve müzik dünyasında aktif olan Yasemin Yürük, kariyeri boyunca hem grup çalışmalarıyla hem de bireysel olarak farklı projelerde yer aldı. Özellikle Hepsi grubunun bir dönem popülerliğini koruması, Yürük’ün ününde önemli bir rol oynadı. Şimdi hem müzikte hem de spor dünyasında kendine yeni bir rota çiziyor.

Yasemin Yürük kimdir?

Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Mersinli olan Yürük, eğitimine Lütfü Banat İlköğretim Okulu’nda başladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim aldı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun oldu ve sanat yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Kariyer ve profesyonel hayatı

2004’te Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile beraber Hepsi grubunu kurdu. Cemre Kemer’in annesi Şebnem Özberk, grubun menajerliğini üstlendi. Grup, 2005’te “Dikkat Şahan Çıkabilir” ve “Avrupa Yakası” gibi dizilerde yer aldı, 2006'da ise “Kısık Ateşte 15 Dakika” filminde Berna karakterine hayat verdi. 2007-2008 yıllarında ise “Hepsi Bir” dizisinde Yasemin karakteriyle izleyiciyle buluştu. Hepsi grubu 2013’te dağıldıktan sonra Yürük, kişisel spor antrenörlüğü yapmaya başladı. Müziğe olan ilgisini sürdüren sanatçı, 2022’de “Düştüm Gülüşüne” isimli single’ı yayımladı.

Teknik bilgiler ve güncel gelişmeler

Yasemin Yürük, lise yıllarından itibaren bale ve dans alanında eğitim aldı. Sanat kariyeri boyunca grup projeleri, televizyon dizileri ve solo müzik çalışmalarıyla öne çıktı. Bugüne kadar müzik ve sporda etkin olmaya devam ettiği biliniyor. Son dönemde ise televizyon programlarında farklı projelerde yer aldı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kaldı.

Bu bilgiler ışığında, Yasemin Yürük eğitime ve sanata verdiği önem, gruptan sonra bireysel çalışmaları ve yeni projelere olan ilgisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.