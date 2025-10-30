Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisi kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Her hafta yeni bölümüyle gündem olan dizi, sosyal medyada sıkça konuşulan projeler arasında yer alıyor. Yayın günleri ve bölüm detayları, diziyi takip edenler tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.

Dizi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, oyuncu kadrosu ve çatışmalı hikayesiyle dikkat çekiyor. Özellikle dramatik kurgusuyla her bölümde izleyicilerin beklentisini yukarı taşıyor.

Güller ve Günahlar ne zaman yayınlanıyor?

Güller ve Günahlar dizisi her cumartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yayın saatinin sabit olması takipçilerin diziyi düzenli olarak izlemelerini sağlıyor. Dizinin 4. bölümü, 1 Kasım Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacak; yeni bölümde Berrak karakterinin komadan çıkması önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yayın akışı, teknik detaylar ve istatistikler

Güller ve Günahlar dizisi reyting sıralamasında bu sezon düzenli olarak ilk 10’da yer aldı. Sosyal medya üzerinde #GüllerveGünahlar etiketiyle on binlerce paylaşım yapıldı. Yapım şirketinin açıklamasına göre, dizinin ortalama bölüm süresi 110 dakika. Oyuncu kadrosunda Beren Gençalp ve Mina Akdin gibi isimler yer alıyor ve bölüm başına izleyici geri bildirimleri anlık olarak izleniyor.

Güller ve Günahlar oyuncuları kimdir?

Beren Gençalp kimdir? Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakterini canlandıran Beren Gençalp, televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Sosyal medya üzerinde özellikle Hayal karakteriyle dikkat çekiyor.

Mina Akdin kimdir? İlkim karakterine hayat veren Mina Akdin ise sektördeki deneyimi ve performansıyla biliniyor. İzleyiciler, oyuncunun hem bu dizide hem de önceki projelerdeki performansını ilgiyle takip ediyor.

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde, Kader karakterinin babasının kimliğiyle ilgili sır açığa çıkacak. Berrak’ın komadan çıkmasıyla hikayede önemli değişimler yaşanacak ve dizi, sezonun en çok beklenen bölümlerinden birine ev sahipliği yapacak. Yapım ekibi, ilerleyen bölümlerde sürpriz gelişmelerin devam edeceğini belirtti.