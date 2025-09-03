Son Mühür- Yasemin Özilhan’ın, 2022 yılında çıkan boşanma söylentilerini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yalanlamasına karşın, bu kez sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sosyete çevrelerinde “evlilik bu kez sona mı eriyor?” sorularını gündeme taşıdı.

Aşk hikayesi hastanede başladı

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan’ın yolları, yıllar önce bir tesadüf sonucu kesişti. İzzet Özilhan’ın babası Tuncay Özilhan’ın “Bu dizi bizim hastanede çekiliyor” sözleri üzerine, İzzet Özilhan dizide Yasemin Ergene’yi görüp etkilendi. Ertesi gün hastaneye giden Özilhan, gelecekteki eşiyle tanıştı.

2011’de evlendiler

2000’li yılların popüler dizisi Doktorlar ile ünlenen Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bıraktı. Evliliği boyunca iki kız çocuğu sahibi olan Ergene, sosyetik çevrelerde “örnek çift” olarak anıldı.

Daha önce de boşanma iddiaları çıkmıştı

Çiftin evliliği, zaman zaman boşanma dedikodularına sahne oldu. 2022 yılında da benzer söylentiler gündeme gelmiş, ancak Yasemin Özilhan eşiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak iddiaları reddetmişti.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, bu kez durum daha ciddi. Boşanma davasının bu hafta içinde gerçekleşeceği iddia edilirken, çiftin suskunluğu ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.