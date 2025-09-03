Son Mühür - İş insanı ve mimar Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinde olan Güzide Duran, Beşiktaş’ın eski Başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülenerek magazin dünyasında gündem yaratmıştı. Boşanma davası sonuçlanana kadar ilişkilerini gizli tutmaları beklenen çift, Marmaris tatilinde dudak dudağa görüntülendi.

Sarmaş dolaş öpüştüler

Sabah gazetesinin haberine göre, önceki gün Marmaris’te bir gece kulübünde buluşan çift, herkesin içinde sarmaş dolaş öpüşerek dikkat çekti. Fikret Orman ile çok mutlu olduğunu söyleyen Duran’a ise sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.