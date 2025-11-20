Son Mühür/ Merve Turan- Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasemin Şefkatli, hesabından paylaştığı görüntüde yorgun ve bitkin haliyle dikkat çekti. Ünlü isim, yaşadığı sağlık sorununu takipçilerine duyurarak durumunun gece saatlerinde kötüleştiğini ifade etti.

“Dün akşam zehirlendim”

Şefkatli, Instagram hikayesinde şu sözleri paylaştı:



“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”

Ocak ayında dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yoğun bakım rutiniyle meşgul olan Şefkatli, sağlık problemi yaşamasına rağmen günlük programını aksatmadığını dile getirdi.

“Geçmiş olsun” mesajları yağdı

Şefkatli’nin açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Ünlü isim, yaşadığı sıkıntıya rağmen gün boyu çocuklarının programıyla ilgilenmeye devam etti.