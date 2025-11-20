Son Mühür- Yazar Mine Kırıkkanat, uzun süredir devam eden ve edebiyat dünyasında yakından takip edilen intihal davasını kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırıkkanat, Elif Şafak'ın "Bit Palas" romanının, kendi eseri olan "Sinek Sarayı" romanından "esinlenmenin ötesinde" intihal içerdiğinin İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını belirtti.

İstinaf mahkemesi: "Esinlenmenin ötesinde intihal" tespit edildi

Mine Kırıkkanat’ın açıklamasına göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, 2024/489 Esas ve 2025/1393 Karar numarasıyla dosyayı karara bağladı. İstinaf Mahkemesi, intihal durumunun bilirkişi raporuyla sabitlendiğini ve olay örgüsü, karakterler ile kurgu arasındaki benzerliklerin "esinlenmenin ötesinde" olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.

Mahkeme kararı, Kırıkkanat’ın romanından yapılan intihalin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki haklarına açık bir tecavüz teşkil ettiğini net bir şekilde vurguladı. Bu tespitle birlikte, mahkeme daha önce hükmedilen maddi ve manevi tazminat kararını yerinde bularak, davalılar Elif Şafak ve Doğan Kitap'ın istinaf başvurularını reddetmiş oldu.

Fikri mülkiyetin korunması adına önemli bir zafer

Kırıkkanat, sosyal medya paylaşımında karardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu sonucu sadece kişisel bir zafer olarak değil, emeğin, fikrî mülkiyetin ve telif hakkının korunmasına yapılmış önemli bir katkı olarak gördüğünü belirtti. Ünlü yazar, bu kararın, haklarını savunma mücadelesi veren tüm yazarlar adına da önemli olduğunu ifade etti.

Kırıkkanat, "Yıllar önce kaleme aldığım Sinek Sarayı’nın gölgesini taşıyan satırların artık resmen intihal olarak tespit edildiği bugün ilan edilmiş oldu," sözleriyle kararın hukuki önemini vurguladı.

Hukuki süreçte destek olanlara şükran

Mine Kırıkkanat, Elif Şafak ve Doğan Kitap'a karşı kazandığı bu hukuk mücadelesinde kendisine destek olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kırıkkanat, zorlu süreç boyunca yanında olan MRG Hukuk Bürosu'nun avukatları, M. Ruşen Gültekin ve Deniz Ali Demir'e gönül dolusu minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti. Kırıkkanat, paylaşımını "EMEĞİN HAKKI ER GEÇ YERİNİ BULUYOR" notuyla sonlandırdı.