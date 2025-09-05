Son Mühür/ Begüm Mol- Bir dönemin unutulmaz dizisi Doktorlar’da “Ela” karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini sonlandırdı. Çiftin tek celsede gerçekleşen anlaşmalı boşanması magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanmanın karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. “14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“İhanet ve aldatma yok”

Son dönemde çift hakkında ortaya atılan ihanet iddialarına da değinen ünlü oyuncu, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özilhan, “Son günlerde basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim” diyerek söylentilere net bir şekilde yanıt verdi.

Çocuklar için ortak ebeveynlik vurgusu

Yasemin Özilhan açıklamasında, boşanmanın ardından da çocukları için ortak bir sorumluluk anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi. “İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz” ifadeleri dikkat çekti.

Özilhan, özel hayatlarına dair doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Kamuoyuna saygıyla sunduğu açıklamasında, boşanma sürecinin tamamen medeni bir zeminde yürütüldüğünün altını çizdi.