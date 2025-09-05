Son Mühür-Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına taşımıştı. Çift, evliliklerinin ardından yeni bir mutluluğa daha kavuştu.

Mart ayında bebek müjdesini paylaştılar

Mart ayında bebek beklediklerini duyuran Aral ve Keskin, bu süreçte özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle Meriç Aral’ın büyüyen karnıyla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Oğullarına “Güneş” ismini verdiler

Beklenen an geldi ve çift, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bir erkek bebek sahibi olan Aral ve Keskin, oğullarına “Güneş” adını verdi. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre hem anne hem de bebeğin sağlık durumu iyi.

Sosyal medyada tebrik yağmuru

Takipçileri, çiftin mutluluğuna ortak olurken küçük Güneş’e de “hoş geldin” mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Aral'ın setlere ne zaman döneceğini ise şimdiden merak etmeye başladılar.