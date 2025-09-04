Son Mühür- Ünlüler dünyasında peş peşe gelen boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. İş insanı İzzet Özilhan ile eski oyuncu Yasemin Özilhan, 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın gerçekleştiği haberini ilk olarak sosyal medyada gazeteci Yağmur Çevik duyurdu.

Cemiyetin gözde çiftiydi

2011 yılında nikâh masasına oturan Yasemin ve İzzet Özilhan, magazin dünyasında uyumlu halleriyle dikkat çeken çiftler arasında yer alıyordu. Yasemin Özilhan, “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınmış, evlilik sonrası ise oyunculuk kariyerine ara vererek ailesine odaklanmıştı.

İki kız annesi oldu

Evlendikten kısa süre sonra mesleğini geri plana bırakan Yasemin Özilhan, 2012’de büyük kızları Emine’yi, 2013’te ise dizideki karakterine gönderme yaparak Ela adını verdikleri ikinci kızlarını dünyaya getirmişti.

Ekranlardan uzak kalsa da şöhretini yitirmeyen Yasemin Özilhan, sosyal medya üzerinden aktif olarak takipçileriyle iletişimde kaldı. Moda seçimleri ve paylaşımlarıyla kısa sürede bir stil ikonu haline gelen Özilhan, cemiyet hayatının da dikkatle izlenen isimlerinden biri oldu.

Çift, özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de kamuoyunda mutlu ve huzurlu bir aile profili çizmişti. Ancak son günlerde çıkan iddialar, magazin gündemini hareketlendirmişti. Bu iddiaların ardından gelen son haberle birlikte ayrılık resmileşti.

Ayrılığın nedeni bilinmiyor

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliklerini neden bitirme kararı aldığına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.