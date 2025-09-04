Son Mühür/Begüm Mol- A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Grubu’nu namağlup tamamladı. Milliler, oynadıkları 5 maçın tamamını kazanarak grubunu lider kapattı. Türkiye’de basketbolseverler bu başarıyı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Berna Laçin’den dikkat çeken paylaşım

Milli takımın elde ettiği başarının ardından oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Laçin, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın dış görünüşünü hedef alan ifadeler kullandı.

“Çeki düzen verseler”

Laçin paylaşımında, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibariyle; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede” ifadelerine yer verdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Laçin’in açıklamasının ardından çok sayıda kullanıcı Ergin Ataman’a destek mesajları gönderdi. Yorumlarda, milli takımın başarısının ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanırken, Laçin’in sözleri “yersiz” ve “saygısızlık” şeklinde değerlendirildi.

Basketbolseverler, Ergin Ataman’ın saha içindeki başarısına dikkat çekerek, “Milli takımı zirveye taşıyan bir antrenörün dış görünüş üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığı” görüşünde birleşti.