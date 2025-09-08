Son Mühür- Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında başladığı evliliğini 3 Eylül 2025’te görülen dava ile anlaşmalı şekilde noktaladı. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Sessiz ve dostane bir süreç sonunda ayrılığı tamamlayan Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzzet Bey ile evliliğimizi dostane bir şekilde sonlandırdık. Bu karar, saygı ve sağduyu çerçevesinde alındı. Çocuklarımızın iyiliği için ebeveynlik sorumluluğumuzu birlikte sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Asılsız söylentiler”

Boşanmanın ardından magazin gündeminde yer alan “ihanet” ve “aldatma” söylentilerine de değinen Özilhan, bu haberleri kesin bir dille reddetti. “Asılsız haberlerle özel hayatımızın speküle edilmesi üzücü” diyen Özilhan, süreç boyunca dedikodulardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Sarıyer’den Beykoz’a taşınma kararı

Boşanma sonrası yaşamında yeni bir sayfa açan Özilhan, uzun süredir oturduğu Sarıyer’deki Boğaz manzaralı evinden ayrılma kararı aldı. İki çocuğuyla birlikte Beykoz’daki lüks bir villaya taşınacağı öğrenildi.

Kira bedeli gündem oldu

Kulislerde konuşulanlara göre, Özilhan’ın yeni evinin aylık kira bedeli 20 bin dolar civarında. Dikkat çeken bir diğer iddia ise bu bedelin eski eşi İzzet Özilhan tarafından karşılanacağı yönünde. Ancak bu konuda taraflardan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ünlü isimlerle komşu olacak

Beykoz’daki yeni evinin bulunduğu site, ünlü isimlerin tercih ettiği bir yaşam alanı olarak biliniyor. Aynı bölgede Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan şarkıcı Demet Akalın’a kadar pek çok tanınmış isim de ikamet ediyor.