Son Mühür- "Hayat Bazen Tatlıdır" , "Seni Kalbime Sakladım" , " Sevgili Geçmiş" ve "Yasak Elma" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Sevda Erginci, bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı. Çift, evlilik yolundaki ilk adımı ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle attı.

Tören Mardin’de yapıldı

Nişan töreni, Mardin’de aile bireyleri ve yakın arkadaşların katılımıyla gerçekleşti. Çiftin bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları, törenden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak mutluluklarını dile getirdi.

Meslektaşları destek verdi

Sevda Erginci’nin oyuncu arkadaşları ve yakın dostları da törene katılarak genç çifte destek oldu. Paylaşılan fotoğraf ve videolar, çiftin mutluluklarının yüzlerine yansıdığını gösterdi.

Hayranlarından tebrik yağmuru

Çiftin nişan haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Erginci’nin hayranları ve takipçileri, “Hayırlı olsun” mesajlarıyla yorumlarda bulunarak mutlu çifte iyi dileklerini iletti.

Gözler düğün tarihine çevrildi

Erginci ile Saydut’un nişanlanması, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Çiftin düğün tarihine ilişkin bir açıklama yapılmazken, sevenleri şimdiden merakla evlilik hazırlıklarını beklemeye başladı.