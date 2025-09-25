Son Mühür- Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile İstanbul trafiğine dair esprili ve ironik bir paylaşımda bulundu. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Allen’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

“İstanbul’un trafiğini çok özlemişim”

İstanbul’da yoğun trafikte kalan Allen, Instagram’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum; İstanbul’un trafiğini çok özlemişim. Çok. Fevkalade bir trafiği var buranın.

İçinize çektiğinizde o kokuyu, çocukluğunuz aklınıza gelmiyor mu? Yollarda geçen vaktiniz, seneleriniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Toplam kaç sene geçirmişimdir ben acaba TEM’de? Senelerle ölçülebilir bir raddede diye düşünüyorum.”

“Her şehrin trafiği kötü ama…”

Allen, İstanbul’a olan sevgisini vurgularken trafikte yaşadığı zorlukları da anlattı: “Özlemişim gerçekten, fevkalade yani… Öndeki arabaların kırmızı ışıklarının bir noktadan sonra gözlerimi yakması…

Bir kere 24 saat çalışmıştım bir sette. Sabah paydos ettik ve trafiğe kaldım. Eve gitmem 2,5 saat sürdü. Mükemmel, yani gerçekten çok seviyorum. Şaka bir yana, İstanbul’u ne kadar sevdiğimi bilen bilir de her şehrin trafiği kötü ama…”

