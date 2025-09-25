Son Mühür/ Begüm Mol- Yağtu, bir süre önce sokakta geçirdiği baygınlık nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştı. Menajerlik şirketi tarafından yapılan ilk açıklamada, oyuncuya yapılan tetkiklerde beyin anevrizması tespit edildiği belirtilmişti. Açıklamada, “Ahu Yağtu geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuştur. Sağlık durumu iyi ve tedavi süreci başlamıştır” ifadelerine yer verilmişti.

“Dört Anevrizma tespit edildi”

Hastanede yapılan detaylı kontrollerin ardından Yağtu’nun beyin damarlarında biri patlama riski taşıyan toplam dört anevrizma bulunduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncuya stent ve coil yöntemleriyle müdahale edilerek tedavi süreci başlatıldı.

Taburcu olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Yağtu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taburcu olduğunu duyurdu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere dört adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür.”

“Sevdiklerime minnettarım”

Yağtu, açıklamasında kendisini yalnız bırakmayan yakınlarına da teşekkür etti:

“Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın.”