Son Mühür- 2023 yılında yayın hayatına başlayan ancak yalnızca dört bölüm ekranlarda kalabilen “Yıldız De Bana” yarışması, final yapmasının ardından yargı sürecine konu olmuştu. Programda jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar’ın, yapım şirketiyle bölüm başına 250 bin TL ücret üzerinden anlaşma yaptığı belirtilmişti.

Yarışmanın erken final yapması sonrası ödeme konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı, Avşar’ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğu kaydedilmişti.

“Ödeme eksik yapıldı”

Basında yer alan bilgilere göre Hülya Avşar, mahkemeye sunduğu dilekçede kendisine toplamda 450 bin TL ödeme yapıldığını, ancak kalan 550 bin TL’nin ödenmediğini belirterek icra takibi başlatılmasını talep etti.

Yapım şirketi ise iddiaları reddederek, söz konusu ödemenin yapıldığını savunmuştu. Tarafların karşılıklı beyanlarıyla dava süreci devam etmişti.

Hukuk süreci uzlaşmayla sona erdi

Aylar süren dava sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Varılan anlaşmanın ardından Hülya Avşar, yapım şirketine karşı açtığı alacak davasından feragat etti.