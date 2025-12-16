Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de, toplu ulaşımın yoğun olduğu sabah saatlerinde ESHOT'a ait 290 numaralı otobüs hattında alışılmadık ve şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bostanlı İskelesi - Tınaztepe güzergahında sefer yapan otobüsün şoförü, iddialara göre yolu karıştırarak belirlenen rotadan çıktı. Güzergah sapması nedeniyle mağdur olan yolcular, duruma tepki gösterirken, şoförün yaşadığı karmaşayı telafi etmek yerine yolcularla "durak pazarlığı" yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

Sabah yoğunluğunda beklenmedik rota değişikliği

Olay, iş ve okul başlangıç saatlerinin yoğun olduğu sabah seferlerinden birinde meydana geldi. 290 numaralı otobüsün, Bostanlı'dan hareket ettikten bir süre sonra normal güzergahından sapması üzerine araç içindeki yolcular durumu fark etti. Özellikle acelesi olan ve günlük işlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, otobüsün yanlış yöne gittiğini fark edince şoföre itiraz etmeye başladı. Yolcuların iddiasına göre, şoför yaptığı hatayı kabul etmekle birlikte, geri dönmek yerine farklı bir çözüm yolu aramaya girişti.

Yolcular mağdur oldu, şoför çözüm bulamadı

Yaşanan krizin ardından otobüs şoförü, güzergahı düzeltmek yerine yolculara hitaben, "Hangi duraklara yakınsınız? Nerede inmek istersiniz? Sizi Alsancak garda bıraksam olur mu? Şimdi nereden gideceğim?" gibi sorular yönelterek durakları atlama veya rastgele noktalarda durma önerileri getirdi. Ayrıca güzergahında bulunmamasına rağmen Alsancak bölgesine girdi. Sonra da yolu karıştırıp Bornova tarafına mı gideceğim diye sordu. Güzergah dışı durumlarda izlenmesi gereken prosedürler yerine kişisel çözümler sunulması, yolcuların hem zaman kaybına uğramasına hem de belirlenen varış noktalarına ulaşamamasına neden oldu. Mağdur olan bazı yolcular, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydettiklerini ve durumu ilgili kurumlara şikayet edeceklerini belirtti.

"Ya İzmir'i hiç bilmiyordu, ya da sarhoştu"

Otobüste bulunan vatandaşlardan biri ise "Şoför bizi otobüsün gitmemesi gereken yerlere götürdü. İzmir'i bilmiyor gibiydi. Sabah sabah korktuk ya İzmir'i hiç bilmiyordu ya da sarhoştu. Başka türlü bu kadar amatör bir sürüş gerçekleştirmesi mümkün değildi. Şoförün adını bilmiyoruz ama 40-45 yaşlarında bir adamdı" diye konuştu.

ESHOT'tan olayla ilgili açıklama bekleniyor

Kent içi toplu ulaşımda aksaklıkların kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için idari inceleme başlatılmasını talep etti. ESHOT yetkililerinin, söz konusu 290 numaralı otobüs şoförü hakkında başlatılacak idari süreç ve olayın detayları hakkında kısa süre içinde bir açıklama yapması bekleniyor.