Son Mühür- Bir dönem ‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Yasemin Ergene, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı.

Soyadını sildi, eski kayınvalidesini takipten çıkardı

Boşanmanın ardından ilk adımını sosyal medya hesaplarında atan Ergene, profillerinden “Özilhan” soyadını kaldırmıştı. Ardından eski kayınvalidesi Emine Özilhan’ı da takipten çıkararak dikkat çeken bir hamle yapmıştı.

Yasemin Ergene’ye milyonluk teklif yağmuru

Boşanma sonrası yeniden kameralar için kapılar açılmaya başladı. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Ergene’ye dijital bir platformda yayınlanacak yeni bir proje için bölüm başına 1.5 milyon TL teklif edildi.

Ergene uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, yapımcıların ısrarla kendisini projelerinde görmek istediği belirtiliyor.

Markaların gözdesi oldu

Ünlü markaların en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Yasemin Ergene, sosyal medya üzerinden de ciddi gelir elde ediyor.

Paylaşımları milyonlara ulaşan oyuncunun, reklam anlaşmalarından yüksek kazançlar sağladığı biliniyor.