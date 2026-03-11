Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaşadığı süreçten sonra hayatında önemli bir değişim yaşadığını ifade etmişti.

Subaşı, yaptığı açıklamalarda tövbe ettiğini ve bu süreci samimi bir şekilde yaşamaya çalıştığını dile getirirken, sosyal medya paylaşımlarındaki değişim de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken değişiklik

Son dönemde özellikle dini içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, yalnızca paylaşımlarıyla değil, takip ettiği hesaplarda yaptığı değişikliklerle de konuşulmaya başladı.

Subaşı, sosyal medya hesabında sık sık dua ve manevi içerikli mesajlar paylaşarak takipçilerine yeni bir sayfa açtığı mesajını verdi.

“Bundan sonra zor görürsünüz” diyerek duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle yeni kararını paylaşan Subaşı, geçmişte sık sık paylaştığı bikinili fotoğraf ve videolar hakkında da konuşmuştu.

Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadelerini kullanarak yaşam tarzındaki değişimin kalıcı olacağını ima etmişti. Kısa süre sonra Subaşı bikinili fotoğraflarını paylaşmıştı.

Eleştirilere video ile yanıt verdi

Paylaşımlarının ardından sosyal medyada gelen eleştirilere de sessiz kalmayan Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı video ile açıklama yaptı.

Subaşı, kendisi hakkında oluşan farklı algıya değinerek şu sözleri kullandı: “Gerçekten doğru. Instagram’da paylaştığım şeylere bakınca sanki başka bir Şeyma Subaşı algısı oluşmuş gibi.

Sanki her şey birbirine karışıyor gibi görünüyor ama aslında hepsi gerçek Şeyma. Belki Yengeç burcu olduğum için bilmiyorum; derinliktir, almış başını gidiyor.”