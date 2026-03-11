Son Mühür- Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Rıza Baba” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Zafer Ergin, dün akşam hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medyada ve magazin gündeminde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle Ergin’in beynine pıhtı attığı yönündeki söylentiler kısa sürede gündem oldu.

“Beyninde pıhtı attı” iddiası gündem oldu

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar, sevenlerini ve izleyicilerini endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerde Zafer Ergin’in ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı öne sürüldü. Ancak kısa süre içinde sanatçının doktorundan konuya ilişkin açıklama geldi.

Doktorundan açıklama geldi

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Zafer Ergin’in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, kamuoyunda yayılan iddialara açıklık getirdi.

Prof. Dr. Dağ, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yoğun çalışma temposuna bağlı olarak dehidrasyon (vücudun susuz kalması) gelişmiştir. ‘Beyninde pıhtı attı’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumu iyi.”