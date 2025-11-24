Son Mühür/ Merve Turan- Ersoy, bembeyaz kıyafetler içinde verdiği üç farklı pozu Instagram hesabından paylaşarak beğeni topladı. Nostalji Kraliçesi, yeni kareleriyle adeta daha genç bir görünüme kavuşmuş izlenimi verdi.

“Aht ettim yaşlanmayacağım”

67 yaşındaki sanatçının son görüntüsü, daha önce söylediği “Aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım” sözlerini yeniden hatırlattı. Sağlığına özen gösterdiğini ve gerektiğinde estetik müdahalelerden kaçınmadığını söyleyen Ersoy, doğal görünümüne önem verdiğini vurgulamıştı.

Genç kız gibi görünüyor

Nostalji albümleriyle hafızalara kazınan 67 yaşındaki Ersoy’un genç kızları andıran bu yeni kareleri, sosyal medyada “Bu kim?” sorularını beraberinde getirdi. 392 bin takipçisi bulunan sanatçı, paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.